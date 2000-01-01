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Теракт в Иерусалиме: подозреваемому продлили срок | Фото:16.02 15:31   MIGnews.com

Теракт в Иерусалиме: подозреваемого оставили под стражей

В воскресенье, 16 февраля, мировой суд в Иерусалиме продлил срок содержания под стражей подозреваемому в совершении автомобильного теракта 24-летнему Халаду аль-Турману.

Он просидит за решеткой еще семь дней без права внесения залога, передает 13 канал.

По словам адвоката, это якобы был не теракт, а случайная авария. Такую же версию озвучил старший брат подозреваемого Мухаммад аль-Турман, сказав, что мужчина мог заснуть за рулем.

Напомним, что в результате наезда Турмана пострадали 14 новобранцев бригады "Голани".


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