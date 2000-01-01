Протоиерей РПЦ назвал гражданских жен проститутками
В Русской православной церкви женщины, согласившиеся на гражданский брак, считаются "бесплатными проститутками".
Такое сравнение сделал известный протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO", передает "Интерфакс".
"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и все, а так тебя никто за жену не считает", – сказал он.
По словам Смирнова, в России замужних женщин в миллионы раз больше, чем женатых мужчин.
"Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда", – добавил он.