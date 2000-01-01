Схвачен художник из РФ, сливший секс-видео кандидата Макрона
Французская полиция арестовала российского художника Петра Павленского, который стоит за публикацией секс-видео с союзником президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Арест Павленского связан не с публикацией видео, а с дракой в Париже в новогоднюю ночь, когда художник ранил ножом двух человек, а его в ответ ударили бутылкой по голове. Арест россиянина планировался еще в начале января.
Стоит отметить, что Павленский угодил в скандал из-за публикации секс-видео, из-за которого отказался от выборов в Париже первый номер в списке партии президента Франции Бенжамин Гриво. Художник также обнародовал переписку политика интимного характера с молодой девушкой.