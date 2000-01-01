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В старинном московском храме устроили резню | Фото:16.02 22:18   MIGnews.com

В старинном московском храме устроили резню

В воскресенье, 16 февраля, мужчина устроил резню в старинном храме Святителя Николая на Бакунинской улице в центре Москвы.

В результате нападения два человека были ранены, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

По ее словам, 26-летний житель Липецкой области Ефим Ефимов был задержан. По предварительной информации, он был "в неадекватном состоянии". Мужчина ворвался в храм с капюшоном на голове и с медицинскими перчатками на руках.

"Мы подошли к нему с Валерием Ивановичем узнать, что случилось, и спокойно вывести его. В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу. После этого все помощники, присутствующие в алтаре, попытались его остановить, и в этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге, Андрею", – рассказал настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков в интервью РЕН ТВ.

По его словам, один из помощников, работающий в храме, был доставлен в больницу. Один пострадавший был ранен в плечо, другой — в руку. Позже Ефимов объяснил правоохранителям, что его не устроило лицемерие.


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