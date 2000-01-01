16.02 20:59 MIGnews.com

Цукерберг о киберскандале: NSO может защищаться в суде

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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал обвинения в адрес израильской компании NSO Group в причастности к взломам приложений WhatsApp высокопоставленных чиновников.По его словам, израильтяне способны защитить себя в суде от обвинений, передает Guardian. С такими словами Цукерберг выступил на Мюнхенской конференции по безопасности."Они могут защищать себя в суде. Если сотрудники NSO уверены в том, что все делали в соответствии с законом, то пусть сами себя защищают", – сказал он.По словам Цукерберга, он считает, что люди не должны пытаться взломать программное обеспечение, которое миллиарды юзеров во всем мире используют для безопасного общения.Отметим, что в конце октября 2019 года компания WhatsApp обвинила NSO Group в причастности к взломам приложений в 20 странах на пяти континентах. Против израильской компании был подан иск в суд. WhatsApp считает, что NSO создала и продала хакерскую платформу, использовавшую "дыру" в серверах, с помощью чего клиенты фирмы взломали мобильные телефоны как минимум 1400 пользователей.