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Цукерберг о киберскандале: NSO может защищаться в суде | Фото:16.02 20:59   MIGnews.com

Цукерберг о киберскандале: NSO может защищаться в суде

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал обвинения в адрес израильской компании NSO Group в причастности к взломам приложений WhatsApp высокопоставленных чиновников.

По его словам, израильтяне способны защитить себя в суде от обвинений, передает Guardian. С такими словами Цукерберг выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они могут защищать себя в суде. Если сотрудники NSO уверены в том, что все делали в соответствии с законом, то пусть сами себя защищают", – сказал он.

По словам Цукерберга, он считает, что люди не должны пытаться взломать программное обеспечение, которое миллиарды юзеров во всем мире используют для безопасного общения.

Отметим, что в конце октября 2019 года компания WhatsApp обвинила NSO Group в причастности к взломам приложений в 20 странах на пяти континентах. Против израильской компании был подан иск в суд. WhatsApp считает, что NSO создала и продала хакерскую платформу, использовавшую "дыру" в серверах, с помощью чего клиенты фирмы взломали мобильные телефоны как минимум 1400 пользователей.


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