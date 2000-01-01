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Экс-мэр Сдерота экстренно госпитализирован | Фото:16.02 12:41   MIGnews.com

Экс-мэр Сдерота экстренно госпитализирован

Бывший мэр города Сдерот Эли Мояль госпитализирован в больницу после сердечного приступа.

Об этом сообщает Maariv.

67-летний Мояль находится под наблюдением медиков. На данный момент лишь известно, что его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Эли Мояль был мэром Сдерота с 1998 по 2008 год. На выборах в 20-й Кнессет его исключили из партии "Ликуд" после встречи с председателем "Сионистского лагеря" Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни.

В 2007 году он объявил о своей отставке в знак протеста против неудавшегося урегулирования напряженности в сфере безопасности на границе с сектором Газа.


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