16.02 12:41 MIGnews.com
Экс-мэр Сдерота экстренно госпитализирован
Бывший мэр города Сдерот Эли Мояль госпитализирован в больницу после сердечного приступа.
Об этом сообщает Maariv
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67-летний Мояль находится под наблюдением медиков. На данный момент лишь известно, что его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Эли Мояль был мэром Сдерота с 1998 по 2008 год. На выборах в 20-й Кнессет его исключили из партии "Ликуд" после встречи с председателем "Сионистского лагеря" Ицхаком Герцогом и Ципи Ливни.
В 2007 году он объявил о своей отставке в знак протеста против неудавшегося урегулирования напряженности в сфере безопасности на границе с сектором Газа.
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