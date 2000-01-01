16.02 17:58 MIGnews.com
Палестинец пытался протащить в тюрьму 11 телефонов в желудке
Палестинец пойман при попытке передать 11 контрабандных телефонов террористам в тюрьму Мегиддо на севере Израиля.
Он пытался провернуть эту схему, проглотив гаджеты, передает Times of Israel
.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Он попытался пронести телефоны и SIM-карты в желудке, однако сработал металлоискатель.
Мужчину доставили в больницу, где рентген показал наличие трех пакетов. Когда они вышли из организма естественным путем, в свертках оказались 11 миниатюрных мобильников и 15 SIM-карт.
Подозреваемого опознали как члена движения ФАТХ. После того, как телефоны были восстановлены, заключенный был отправлен в одиночную камеру.
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