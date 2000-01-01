16.02 12:12 MIGnews.com

Зариф пожаловался на беспомощность из-за самолета МАУ

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Иран не способен расшифровать бортовые самописцы сбитого под Тегераном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Моххамад Джавад Зариф в интервью NBC.По его словам, Тегеран не обладает техническими возможностями для расшифровки информации с черных ящиков. Потому специалистам необходимо "программное обеспечение, кабели и дополнительная экспертиза США или других западных стран"."Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение?. Мы хотим знать о содержимом черного ящика больше, чем кто-либо другой", – сказал Зариф.Глава иранского МИД также добавил, что иранские специалисты не будут трогать бортовые самописцы без участия всех заинтересованных сторон.