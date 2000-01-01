Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Вандалы осквернили работу Бэнкси в Бристоле | Фото:16.02 15:10   MIGnews.com

Вандалы осквернили работу Бэнкси в Бристоле

Вандалы испортили последнее произведение уличного художника Бэнкси в Бристоле.

Граффити, посвященное Дню святого Валентина, было осквернено менее, чем через вое суток после создания, передает BBC Radio Bristol.

Ночью неизвестные сняли защитное покрытие и испачкали краской из аэрозоля рисунок, изображающий молодую девушку, которая стреляет из рогатки в букет цветов.

Вандалы нацарапали слова BCC Wankers рядом с работой Бэнкси. Местные жители были шокированы увиденным. Один из жителей Дэн Воке заявил, что работа художника должна была привлечь туристов и поклонников мастера, а преступники все испортили.

Тем временем сомалийская общественная ассоциация Бристоля назвала порчу рисунка "ужасающей".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:34
Штайе: мирный план "будет похоронен"
16:22
Пусть опасения раввина Ицхака Йосефа сбудутся
16:13
Сдот Негев: девочка нашла взрывчатку во дворе своего дома
15:52
ЕС обещает сохранить JCPOA "в живых"
15:31
Теракт в Иерусалиме: подозреваемого оставили под стражей
15:04
“Баба Яга” - ресторан-легенда
14:47
Amazon обвинили в "дискриминации" палестинцев
14:20
Нетаниягу: МУС – политический инструмент против Израиля
14:01
Русские туристы питаются в столовой для бездомных в Эйлате
13:59
В Китае вводят смертную казнь из-за коронавируса
13:23
Либерман: Ганц лжет
13:23
Саудовская Аравия: нормализация с Израилем при одном условии
13:01
Звезда ТВ: действия ХАМАСа против солдат - легитимны
12:41
Экс-мэр Сдерота экстренно госпитализирован
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus