16.02 15:10 MIGnews.com

Вандалы осквернили работу Бэнкси в Бристоле

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Вандалы испортили последнее произведение уличного художника Бэнкси в Бристоле.Граффити, посвященное Дню святого Валентина, было осквернено менее, чем через вое суток после создания, передает BBC Radio Bristol.Ночью неизвестные сняли защитное покрытие и испачкали краской из аэрозоля рисунок, изображающий молодую девушку, которая стреляет из рогатки в букет цветов.Вандалы нацарапали слова BCC Wankers рядом с работой Бэнкси. Местные жители были шокированы увиденным. Один из жителей Дэн Воке заявил, что работа художника должна была привлечь туристов и поклонников мастера, а преступники все испортили.Тем временем сомалийская общественная ассоциация Бристоля назвала порчу рисунка "ужасающей".