16.02 11:17 MIGnews.com
Драка на суде по делу об убийстве Соломона Тека
Утром 16 февраля в окружном суде Хайфы начался процесс по делу о полицейском, застрелившем Соломона Тека.
Защита потребовала представить суду данные о судимостях им уголовных делах против Тека. Департамент внутренних расследований
полиции отказался подобные сведения представить.
Офицера полиции обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Вина офицера, по версии прокуратуры, заключается в том, что он стрелял в асфальт, а не в воздух.
Во время суда члены семьи Тека бросились на офицера, крича “Убийца!”
Судья, Зияд Фалах заявил: “Я намерен выехать на место происшествия если надо будет оправдать - оправдаю, если надо осудить - осужу. Колебаться не буду”.
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