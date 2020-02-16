16.02 11:17 MIGnews.com

Драка на суде по делу об убийстве Соломона Тека

מהומה בתום הדיון בעניינו של השוטר שנאשם בירי בסלומון טקה: ניסיונות להתקרב לתא השוטר נבלמו@CBeyar pic.twitter.com/jtbTzBSGSo — כאן חדשות (@kann_news) February 16, 2020

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Утром 16 февраля в окружном суде Хайфы начался процесс по делу о полицейском, застрелившем Соломона Тека.Защита потребовала представить суду данные о судимостях им уголовных делах против Тека. Департамент внутренних расследованийполиции отказался подобные сведения представить.Офицера полиции обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Вина офицера, по версии прокуратуры, заключается в том, что он стрелял в асфальт, а не в воздух.Во время суда члены семьи Тека бросились на офицера, крича “Убийца!”Судья, Зияд Фалах заявил: “Я намерен выехать на место происшествия если надо будет оправдать - оправдаю, если надо осудить - осужу. Колебаться не буду”.