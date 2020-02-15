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Атака йеменских хути на саудовский самолет попала на видео | Фото:16.02 05:37   MIGnews.com

Атака йеменских хути на саудовский самолет попала на видео

Атака поддерживаемых Ираном йеменских хути на истребитель Panavia Tornado Военно-воздушных сил Саудовской Аравии попала на видео.

Соответствующие кадры обнародовал телеканал Al Masirah в Twitter.

В частности, на видео показано поражение бомбардировщика зенитной ракетой. Силы Саудовской Аравии никак не ответили.

Отметим, что об атаке хути стало известно 15 февраля. По словам официального представителя боевиков Яхья Сариа, самолет "вражеских сил" был сбит ракетой класса "земля-воздух".


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