16.02 05:37 MIGnews.com

Атака йеменских хути на саудовский самолет попала на видео

تصوير حراري لإسقاط الدفاعات الجوية لطائرة تورنيدو التابعة لقوى العدوان#أجواؤنا_ليست_للنزهة pic.twitter.com/23CUMNqCyc — قناة المسيرة (@almasirah) February 15, 2020

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Атака поддерживаемых Ираном йеменских хути на истребитель Panavia Tornado Военно-воздушных сил Саудовской Аравии попала на видео.Соответствующие кадры обнародовал телеканал Al Masirah в Twitter.В частности, на видео показано поражение бомбардировщика зенитной ракетой. Силы Саудовской Аравии никак не ответили.Отметим, что об атаке хути стало известно 15 февраля. По словам официального представителя боевиков Яхья Сариа, самолет "вражеских сил" был сбит ракетой класса "земля-воздух".