ВВС рассматривает инцидент со сбитым F-16 как "провал"
Израильской прессе разрешили опубликовать оценку расследования ВВС крушения боевого истребителя F-16 “Суфа” 10 февраля.
Самолет был сбит устаревшей сирийской зенитной ракетой. F-16 - самолет с современными системами защиты против действий вражеских ПВО, и он не должен был быть сбит ракетой, изготовленной несколько десятилетий назад.
По данным ВВС, несколько сирийских ракет, выпущенных по самолету, упали в Средиземное море.
Данные расследования будут представлены сегодня командующему ВВС генералу Амираму Норкину, но военные уже признают, что речь идет о серьезном провале.
По существующим инструкциям пилоты должны выполнять поставленную перед ними цель - даже если на них “замкнулся” рада вражеской батареи ПВО. Но в тот момент, когда по ним выпущены ракеты, они должны защищаться.. ВВС сообщает, что потери во время войны неизбежны, но атака в Сирии не должна была закончиться подобным образом.
После перехвата вертолетом Апачи иранского беспилотника над Голанскими высотами ВВС Израиля были подняты в воздух и нанесли серию ударов по базам и командным центрам ПВО Сирии. ПВО Сирии открыли ответный огонь, и экипаж был вынужден покинуть один из израильских самолетов, после того, как рядом с ним взорвалась зенитная ракета.
Скорее всего, речь не идет о заранее подготовленной сирийцами и иранцами провокации. Предположительно, “Суфа” летела на большой высоте в израильском воздушном пространстве. Пилоты ничего не опасались, будучи уверенными в том, что сирийцы не посмеют открыть огонь через границу.
Системы С-200 Ангара находятся на вооружении сирийской армии несколько десятилетий. Ракеты покрывают большую часть израильской территории - вплоть до Гедеры на юге. Речь идет о советской системе, специально сконструированной для поражения самолетов на дальних расстояниях и большой высоте. Существует возможность того, что русские в последнее время существенно модифицировали систему, сделали ее менее уязвимой для средств электронной борьбы и глушения. Нет сомнений в том, что если бы наши самолеты возвращались с миссии на низкой высоте - они не пострадали бы.
Со стороны иранцев очевидной целью было проверить, насколько уязвимо израильское воздушное пространство для беспилотников подобного типа. Другой целью было заработать на значительном пропагандистском эффекте в случае успеха подобной миссии.
11 февраля была опубликована карта атак ВВС Израиля против объектов сирийской ПВО. Основной удар пришелся по базе Т4 в районе Пальмиры и и по военным объектам в окрестностях Дамаска. Подробнее с этим можно ознакомиться в материале "Карта израильских ударов".
В ходе военной операции, которую израильская авиация совершила в Сирии 10 февраля, был нанесен серьезный удар враждебным Еврейскому государству иранским и сирийским силам, считает премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
"Вчера мы нанесли серьезный удар силам Ирана и Сирии. Мы однозначно дали понять всем, что правила наших действий никоим образом не изменятся. Мы продолжим пресекать любую попытку причинить нам вред. Это было нашей политикой, и это останется нашей политикой", - заявил он, открывая заседание правительства 11 февраля.