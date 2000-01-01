ООН вступилась за Сороса против Венгрии

Организация Объединенных Наций настоятельно призвала правительство Венгрию в пятницу пересмотреть недавно предложенный законопроект, целью которого станут финансируемые миллиардером Джорджем Соросом организации, предоставляющие услуги иммигрантам.
Если он будет принят, все организации, поддерживающие незаконную иммиграцию, будут обложены дополнительным 25-процетным налогом на деятельность. Кроме того, в нем также содержатся положения, запрещающие въезд в Венгрию для иностранцев, которых подозревают в поддержке въезда в страну беженцев.
"Предложенный законопроект представляет собой необоснованное ограничение права на свободу объединения и является тревожным продолжением нападок на права человека и гражданское общество со стороны правительства. Мы призываем венгерское правительство пересмотреть этот законопроект с тем, чтобы могла быть полностью гарантирована свобода объединения", - говорится в заявлении управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Стоит отметить, что многие затрагиваемые законопроектом организации получают финансирование из фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, которого глава венгерского правительства Виктор Орбан в открытую обвинял Сороса в организации иммиграционной волны, накрывшей Европу.