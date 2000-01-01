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Израильтянин купил треть мадридского футбольного клуба | Фото: Jan S0L0/Flickr16.02 19:19   MIGnews.com

Израильтянин купил треть мадридского футбольного клуба

Возглавляемая израильским миллиардером Иданом Офером промышленная компания Quantum Pacific Group увеличила свою долю акций третьего по силе футбольного клуба Испании "Атлетико Мадрид".

Как сообщила пресс-служба ФК, китайская корпорация Dalian Wanda Group продала компании Офера 17% из принадлежащих ей 20% акций, что, однако, не повлияет на название открытого в прошлом году домашнего стадиона "Атлетико" – "Ванда Метрополитано". Dalian Wanda также останется спонсором клуба и поможет развивать бренд Atlético de Madrid в Китае

"Решение о продаже является частью глобальной стратегии Dalian Wanda Group ", - говорится в пресс-релизе "Атлетико Мадрид".

Кроме того, отмечается, что сделка была согласована с мажоритарными акционерами клуба – гендиректором и президентом ФК Мигелем Анхелем Гилем и Энрике Серезо – а также что в ближайшие месяцы Dalian Wanda продолжит "сотрудничество" с "новыми инициативами".

Как уже сообщалось, в прошлом году Quantum Pacific приобрела 15% "Атлетико Мадрид" за 50 млн. евро. Во сколько Идану Оферу обошлось увеличение своей доли, не сообщается.
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