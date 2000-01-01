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Скандальный раввин призвал искоренять геев, как СПИД 16.02 18:22   MIGnews.com

Скандальный раввин призвал "искоренять геев, как СПИД"

Одиозный директор йешивы Бней-Давид в Эли Игаль Левинштейн вновь оскандалился из-за своих оскорбительных заявлений в адрес представителей израильской ЛГБТ-общины, призвав "искоренять гомосексуализм, как СПИД".

Раввин вновь оспорил "нормальность" гомосексуалов и осудил невозможность отправлять их на лечение, назвав тягу к представителям своего пола безумием.

"Они взяли трагедию мужчин и женщин, сделав ее своей идеологией. Я уверен, когда все люди выразят свое несогласие с тем, что это является нормой, мы спасем все человечество … Нам просто надо признать это проблемой", - приводит 10-ый канал часть его урока, посвященного проблематике сексуальности.

"Как вы помните, когда-то была эпидемия СПИДа, но весь медицинский мир набросился на нее, сумев искоренить. То же самое касается любой другой проблемы. Мы избавляемся от проблем, мы избавляемся от дефектов", - сказал он.

В прошлом Левинштейна неоднократно критиковали за оскорбительные заявления в адрес как геев, так и женщин.

Напомним, что в 2016 году раввин, который уже много лет возглавляет подготовительные курсы для религиозных призывников, назвал гомосексуалистов “извращенцами”, а в прошлом году заявил, что "еврейки после службы в ЦАХАЛе становятся нееврейками", так как у них сбивается вся система ценностей.
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