Скандальный раввин призвал "искоренять геев, как СПИД"
Одиозный директор йешивы Бней-Давид в Эли Игаль Левинштейн вновь оскандалился из-за своих оскорбительных заявлений в адрес представителей израильской ЛГБТ-общины, призвав "искоренять гомосексуализм, как СПИД".
Раввин вновь оспорил "нормальность" гомосексуалов и осудил невозможность отправлять их на лечение, назвав тягу к представителям своего пола безумием.
"Они взяли трагедию мужчин и женщин, сделав ее своей идеологией. Я уверен, когда все люди выразят свое несогласие с тем, что это является нормой, мы спасем все человечество … Нам просто надо признать это проблемой", - приводит 10-ый канал часть его урока, посвященного проблематике сексуальности.
"Как вы помните, когда-то была эпидемия СПИДа, но весь медицинский мир набросился на нее, сумев искоренить. То же самое касается любой другой проблемы. Мы избавляемся от проблем, мы избавляемся от дефектов", - сказал он.
В прошлом Левинштейна неоднократно критиковали за оскорбительные заявления в адрес как геев, так и женщин.