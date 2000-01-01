16.02 17:25 MIGnews.com

Известна дата огласки итогов по крушению Ан-148

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Глава МЧС Владимир Пучков в пятницу, 16 февраля, сообщил о том, что предварительные итоги поисков на месте крушения самолета Ан-148 будут подведены уже в это воскресенье, 18 февраля. Он также сообщил о том, что после того, как итоги будут подведены, будет принято решение о продолжении или завершении работы.Напомним, первые результаты расшифровки речевого самописца подтвердили предположения о том, что причиной крушения стали неверные данные о скорости самолета. После того, как были получены новые результаты - данное предположение вновь подтвердилось.Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолёт Ан-148 "Саратовский авиалиний" потерпел крушение спустя несколько минут после того, как вылетел из Домодедово. Жертвами происшествия стали как пассажиры лайнера, среди которых были и дети, так и члены экипажа. В общей сложности - 71 человек.