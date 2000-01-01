Ким Чен Ын почтил память отца в мавзолее в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил мавзолей своего отца, чтобы почтить его память. Об этом сообщает ЦТАК.
Отмечается, что 16 февраля КНДР празднует национальный праздник День сияющей звезды — день рождения бывшего лидера.
"Ким Чен Ын вошел в зал бессмертия, где покоится тело Ким Чен Ира, воздав ему дань памяти и совершив глубокий поклон", - говорится в сообщении.
По разным данным, Ким Чен ИР родился в 1941 или 1942 году. У власти он находился 17 лет, а его главной задачей было – создание государственных ядерных сил. Именно при его правлении Пхеньян впервые провел ядерное испытание. Умер бывший северокорейский лидер в 2011 году от сердечного приступа.
В мемориальном комплексе в Пхеньяне храниться не только тело вождя, а еще и его черный Mercedes, яхта под названием "Чунсон" ("Верность"), вагон его личного поезда и многочисленные награды за заслуги перед народом КНДР, в частности Ким Чен Ир был удостоен 39 орденов и 150 медалей зарубежных стран и четырех наград Героя Северной Кореи.
Посмертно ему присвоено воинское звание генералиссимуса.