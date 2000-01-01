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В Испании обезвредили крупную группировку наркоторговцев 16.02 14:43   MIGnews.com

В Испании обезвредили крупную группировку наркоторговцев

В Испании обезвредили международную группировку, занимающуюся переправой гашиша из Марокко в европейские страны, сообщает Гражданская Гвардия.

Сообщается, что в ходе спецоперации были задержаны 16 человек, а также обнаружены несколько точек распространения наркотических средств, нелегально доставленных в страну.

Кроме того, как утверждают испанские силовики, адержанные будут проходить не только по делу об участии в преступной группировке и преступлений против жизни людей, а также по делам о отмывании денег, изготовлении фальшивых документов, краже транспортных средств и совершении преступлений, связанных с проституцией.

В ходе обысков у преступников дома, у правонарушителей изъяли почти 360 тысяч евро наличными, тысяча фунтов стерлинга, две тысячи дирхамов, 558 килограммов гашиша, два килограмма марихуаны, 150 граммов кокаина, масло из гашиша, галлюциногенные грибы, 11 единиц транспортных средств и один сигнальный пистолет.

По версии правоохранительных органов, задержанные отмывали свои деньги через нелегально действующий развлекательный клуб.
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