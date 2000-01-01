16.02 13:57 MIGnews.com

В Анкаре полиция пытается разогнать антиамериканский протест

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В Турции проходит антиамериканский протест. Полиция пытается разогнать митинг. Об этом сообщил РИА Новости организатор акции глава молодежного отделения турецкой оппозиционной партии "Родина" (Vatan) Айкут Диш."Акция проходит около отеля Ankara Palace, где состоится пресс-конференция Тиллерсона и Чавушоглу. Нас 150 человек. Мы не получили разрешение на проведение митинга от мэрии Анкары. Полиция применила против нас слезоточивый газ, но не видно, чтобы она слишком старалась. Сами полицейские сказали, что это не их желание, а их заставляют", — цитирует агентство слова собеседника.Протест приурочен к визиту в турецкую столицу госсекретаря Рекса Тиллерсона, который должен встретиться с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.Организатора также заявил, что правительство США стоит за попыткой госпереворота в стране в июле 2016 года. Кроме того, Диш выразил мнение, что Вашингтона является организатором многочисленных терактов в Стамбуле и Анкаре."Все угрозы, с которыми сталкивается Турция, — политические, экономические, международные, — за всем этим стоят США. Мы протестуем против этого империалистического гнета", — добавил он.Активисты скандируют антиамериканские лозунги и выкрикивают обзывательства в адрес курдских вооруженных сил, сражающихся против турецкой армии в операции "Оливковая ветвь" на территории Сирии.Отношения между Соединенными Штатами Америки и Турцией ухудшились после того, как стало известно, что в Белый дом оказывает поддержку силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористами. Кроме того, Турция уже не первый год безуспешно требует у Штатов выдать оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого она обвиняет в организации попытки переворота в стране в июле 2016 года.