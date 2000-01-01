16.02 12:52 MIGnews.com

СМИ: норвежский террорист раскаялся и признал свою вину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Андерс Беринг Брейвик, организатор двойного теракта в Норвегии в 2011 году, в результате которых в общей сложности погибли 78 человек и более двухсот получили ранение, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщает Verdens Gang, ссылаясь на записку, направленную в прошлом году в администрацию тюрьмы Шиен, где он отбывает свое наказание."Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось", - цитируют Брейвика издание.О своем покаянии преступник заявил в марте 2017 года, после отказа норвежского Апелляционного суда в рассмотрении его жалобы на то, что в тюрьме нарушают его права.Кроме того, Брейвик уверил, что хочет начать новую жизнь, отказавшись от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. В связи с этим, летом 2017 года террорист принял решение сменить свое имя – теперь его официально зовут Фьотольф Хансен.Однако эксперты сомневаются в искренности злоумышленника."Я не вижу причин верить его заявлениям. Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить", - заявил изданию судебный психиатр Хеннинг Вэрёй.22 июля 2011 года приверженец неонацистской идеологии подорвал мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло. В результате подрыва погибли 8 человек и несколько сотен получили ранение. Позднее он устроил настоящую бойню на собрании молодежного крыла норвежской социал-демократической Рабочей партии. Тогда Брайвик убил 69 подростков и ранил чуть менее 70. Терррорист был осужден на 21 год тюремного заключения с возможностью продления срока.