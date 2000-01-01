17.02 02:38 MIGnews.com

Китайские мойщики окон победили в схватке с ураганом

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Двое китайских мойщиков окон чудом спаслись во время урагана, находясь на высоте десятого этажа. Видео случая распространила The Mirror.На видеоролике видно, как рабочие пытаются удержаться за раскачивающуюся люльку во время сильно шторма. Им едва ли удалось уцелеть, не сорвавшись вниз из-за сильного раскачивания хлипкой конструкции. В конце концов, они хватаются за трубу на здании, что как предполагается, позволило им сохранить свою жизнь, выровняв платформу и переждав окончания тайфуна.В октябре 2015 года мойщики окон в Сиднее выжили после того, как их люлька сорвалась с высоты 12-го этажа. Один из рабочих упал на козырек перед входом в здание, а второй повис на тросе в нескольких метрах над землей.