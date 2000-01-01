Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









17.02 02:38   MIGnews.com

Китайские мойщики окон победили в схватке с ураганом

Двое китайских мойщиков окон чудом спаслись во время урагана, находясь на высоте десятого этажа. Видео случая распространила The Mirror.



На видеоролике видно, как рабочие пытаются удержаться за раскачивающуюся люльку во время сильно шторма. Им едва ли удалось уцелеть, не сорвавшись вниз из-за сильного раскачивания хлипкой конструкции. В конце концов, они хватаются за трубу на здании, что как предполагается, позволило им сохранить свою жизнь, выровняв платформу и переждав окончания тайфуна.

В октябре 2015 года мойщики окон в Сиднее выжили после того, как их люлька сорвалась с высоты 12-го этажа. Один из рабочих упал на козырек перед входом в здание, а второй повис на тросе в нескольких метрах над землей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:49
Израильтяне симулируют покорение Марса
08:27
Мощнейшое землетрясение в Мексике
07:55
Адвокаты Милчена: показания по делу 1000 недействительны
07:11
ЦАХАЛ вернул тела двух террористов
05:42
В ОАЭ пограничников заменят искусственным интеллектом
04:18
Бельгия запретила Facebook шпионить
03:00
Генсек ООН: проблема кибератак - одна из наиболее актуальных
01:22
ЕС сохранит "жёсткий санкционный режим" в отношении КНДР
23:07
Ким Чен Ын почтил память отца в мавзолее в Пхеньяне
22:16
Дженнифер Энистон разводится с мужем
21:58
ООН вступилась за Сороса против Венгрии
19:59
Генсек ООН: США готовы к диалогу с КНДР
19:53
Министр иностранных дел Омана в Аль-Аксе
19:19
Израильтянин купил треть мадридского футбольного клуба
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus