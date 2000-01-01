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flickr 16.02 10:17   MIGnews.com

Ливан обвинил Моссад в убийстве ливанского бизнесмена

Президент Ливана Мишель Аун обвинил израильский Моссад в убийстве ливанского бизнесмена в Анголе.

Согласно сообщению канала "Хизбаллы" Al-Manar, Аун открыл еженедельное заседание правительства словами о том, что спецслужба Израиля стоит за убийством Амина Бакри в ангольской столице Луанде в понедельник, 13 февраля, но не сообщил никаких подробностей.

Бакри, видный ливанский бизнесмен из Набатии на юге Ливана, был застрелен вооруженными людьми во время пути по грунтовой дороге недалеко от мебельной фабрики, которой он владел, и на которой он только что побывал.

Согласно последним ливанским данным, 37-летний бизнесмен был убит тремя вооруженными людьми, которые его ждали. Он был застрелен в упор и доставлен в местную больницу, где он был объявлен мертвым. В местных отчетах произошедшее назвали "угоном автомобиля, который закончился убийством" и обвинили в убийстве бизнесмена местные банды.

Бакри покинул Ливан и отправился в Африку в молодом возрасте и начал развивать ряд предприятий, преимущественно мебельного бизнеса.

В прошлом месяце президент ТуниссаБеджи Каид Эс-Себси заявил, что его правительство заподозрило Моссад в убийствк инженера авиации Мохаммеда Завахири. Завахири был застрелен возле своего дома в Сфакс, Тунис, 15 декабря.

Согласно заявлению ХАМАСа через два дня после нападения, Завахири был членом военного крыла организации и одним из лидеров его беспилотной программы.
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