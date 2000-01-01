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YouTube 16.02 10:39   MIGnews.com

Подозреваемая в убийстве сына Ким Чен Ира собиралась в Сеул

В КНДР празднуют 75-й день рождения Ким Чен Ира. В Пхеньяне проходят многочисленные выставки и концерты. Но торжества в этом году проходят на фоне новостей о гибели брата нынешнего лидера страны Ким Чен Нама, который бежал из КНДР.

В День сияющей звезды вечного вождя Ким Чен Ира — вся Корея в красных знаменах трудовой партии. У памятников отца Ким Ир Сена и его сына — паломничество. Поклониться обязан каждый.

Ким Чен Ын начинает день затемно в мавзолее. Здесь его отец покоится с 2011 года. Стеклянный саркофаг, правда, можно увидеть только воочию. Снимать его запрещено. В Корее верят: когда он родился у подножия священной горы Пэктусан в партизанском лагере, небо осветилось двойной радугой и звездой.

У северокорейцев два выходных дня, но как на работу они будут ходить на демонстрации и массовые танцы. Событие государственной важности — выставка бегоний-кимченирий. На нее приглашения рассылают всем посольствам.

"По радостному случаю в честь Дня сияющей звезды сотрудники министерства пришли на выставку, украшенную большим экраном, словно говорящем, что великий вождь, товарищ Ким Чен Ир всегда будет с нами. Нас переполняет бесконечное восхищение великим вождем, который проложил путь для сильной страны от горы Пэктусан ", — рассказывает сотрудница министерства земельного и морского транспорта КНДР Ким Хиянг Сан.

А накануне под выверенные и страстные аплодисменты генералитета Ким Чен Ын слушает речь о заслугах отца. Ко дню рождения КНДР, как обычно, заготовила подарок – 12 февраля Пхеньян испытал ракету.

"Великий успех тестового запуска "Пэктусан-2", баллистической ракеты средней дальности класса земля-земля, которая рассекла ясное голубое небо весеннего месяца февраля стал украшением дня рождения великого вождя, самого главного праздника Кореи", — поясняет председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Лидер КНДР в президиуме кажется суровее обычного. Про убийство его брата не расскажут в новостях, но вся правящая элита в курсе, кем был 45-летний Ким Чен Нам.

Сын Ким Чен Ира от первой жены отравлен неизвестным ядом в аэропорту Куала-Лумпура. Последние 15 лет он жил за границей, в основном в китайском Макао. Режим КНДР не одобрял, на власть, по его же признанию, не претендовал. После покушения 5 лет назад, по данным разведки Южной Кореи, в письме умолял брата Ким Чен Ына не трогать его и семью.

16 февраля 2017 года стало известно со ссылкой на неназванного северокорейского дипломата, что агенты из Пхеньяна дважды пытались убедить Ким Чен Нама вернуться домой, видимо, опасаясь, что он сбежит в США или Южную Корею. Последняя встреча якобы прошла в Макао 20 января. Он обещал подумать.

Задержана и вторая подозреваемая в покушении, у подозреваемой при себе был индонезийский паспорт и билет до Сеула. Под арестом подвозивший их таксист. Других соучастников ищут. Результаты вскрытия еще не озвучены. Выдавать тело посольству КНДР Малайзия пока отказалась.
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