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Палестинец и израильтянка ограбили десятки заправок 16.02 08:22   MIGnews.com

Палестинец и израильтянка ограбили десятки заправок

Полиция северного округа расследует дело об ограблениях десятков заправок и магазинов на севере страны жителем территорий Каримом Абу Ара и израильской гражданкой Тамар Али.

Грабежами заправок, как правило занимался Абу Ара, а Тамар Али поджидала его в машине. При ограблениях Абу Араа, скрывая лицо в маске, угрожал продавцам большим ножом.



Регистрационные номера машины, на которой ездили грабители, заменялись перед ограблениями на фальшивы. Они ездили на автомобиле, не прошедшем техостмотр и не имевшем соответствующих документов.

В одном случае, за грабителями погнались. Тамар Али была поймана и передана полиции. Через несколько дней Абу Ара добровольно сдался властям.
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