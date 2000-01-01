16.02 08:21 MIGnews.com

Пакистан готов нанести ядерный удар по Израилю

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Ложная новость в СМИ потенциально могла оказать разрушительный эффект и привести к ядерной войне. В сообщении исказили заявление бывшего министра обороны Израиля и сумели разозлить одну из мировых ядерных держав до того, что министр обороны Пакистана пригрозил направить ядерные ракеты своей страны в ответ.Все началось с поддельным сообщением сайта под названием AWD News. В статье процитировали бывшего министра обороны Моше Яалона, говорящего, что Израиль уничтожит Пакистан, а тот должен послать свои сухопутные войска в Сирию, чтобы сражаться против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.Излишне говорить, что статья была придуманной. Но это не помешало министру обороны Пакистана Хаваджу Мухаммаду Асифу ответить не столь завуалированной угрозой Израилю: "Израиль забывает, что Пакистан является государством, которое также обладает ядерным оружием".Даже те, кто не знаком с политикой Израиля двусмысленности в отношении своих зарегистрированных ядерных потенциалов (Израиль никогда публично не признал, что владеет ядерным оружием, хотя иностранные отчеты утверждают обратное), заявили о нейтральном отношении Израиля к сирийскому конфликту. Отметим, что того факта, что Яалон даже не является членом правительство с мая, достаточно, чтобы развенчать сообщение СМИ.В ответ на заявление пакистанского министра, Министерства обороны Израиля отметило: "Заявлений, приписываемые бывшему министру обороны Яалону в отношении Пакистана, никогда не было. Статья, на которую ответил министр обороны Пакистана, совершенно не соответствует действительности".Сайт AWD News, первым опубликовавший ложное сообщение, имеет сомнительную историю. По данным проверки сайта Snopes.com, сайт продвигает "теории заговора, чтобы создать тревожные истории"."К примеру, AWD News однажды сообщили, что иорданский король убил свою жену (королева Рания жива и достаточно активна в социальных сетях), и даже когда-то утверждали, что ЦРУ покушались на Трампа".