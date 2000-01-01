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фото из соцсети 16.02 20:08   MIGnews.com

Теракты в Ираке и Пакистане унесли жизни более 120 человек

На Ближнем Востоке произошло сразу два крупных теракта – в Ираке и в Пакистане.

Взрыв в Багдаде прогремел на оживленной улице на юге города, где торгуют подержанными автомобилями. На воздух взлетела заминированная машина.
Жертвами теракта по последним данным стали не менее 55 человек, около 100 получили ранения.

Ответственность за взрыв уже взяли на себя боевики террористического движения "Исламское государство".

Почти одновременно с этим в Пакистане прогремел взрыв бомбы в суфийской мечети в городе Серван-Шариф на юге страны. Теракт произошел в той части мечети, которая отведена для женщин – причем тогда, когда в помещении собралось особенно много верующих.

Бомбу привел в действие террорист-смертник. Местные СМИ сообщают о 72 погибших и более 200 раненных прихожанах.
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