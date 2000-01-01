Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израильских туристов обвинили в попытке сжечь заповедник | Фото: Thinkstock16.02 16:27   MIGnews.com

Израильских туристов обвинили в попытке сжечь заповедник

Высокопоставленная чилийская чиновница раскритиковала израильских туристов за неприемлемое поведение, приводя достаточно неприятную для граждан Еврейского государства статистику, согласно которой многие из жителей страны забывают, что являются "лицом" Израиля за границей.

Как сообщила газета El Mercurio, в конце января охрана национального парка Торрес-дель-Пайне была вынуждена выдворить группу израильтян за пределы биосферного заповедника за то, что те решили устроить пикник и разожгли мангал в неположенном месте.

"Эти люди живут в хостелах, и отношение к ним не зависит от их происхождения. И хотя мы не можем запретить им вход, но будем выпроваживать их каждый раз, когда они будут вести себя агрессивно", - говорит управляющая Национальной лесной корпорацией Элизабет Муньос.

По ее словам, с 2012 года с территории парка были выдворены 36 человек, из которых 23 были израильтянами.

"Эти трое тоже израильтяне. Похоже, они придерживаются культуры неподчинения и любят идти против правил", - сказала она в интервью местной радиостанции Tele13.

Отмечается, что за создание пожароопасной ситуации трех израильских туристов оштрафовали на 1000 долларов. Но сами они утверждают, что и поведение самих властей можно назвать примерным.

"С нами обращались, как с убийцами. В мгновение ока мы превратились в израильтян, которые пытались сжечь лес", - один из туристов сказал Ynet.

В чилийской еврейской организации "Комунидад Худия де Чили" осудили "атаку против природы", но высказывания Муньос назвали неприемлемыми и обвинили ее в поощрении расовой ненависти.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:54
Шеф Арабской лиги: Переезд посольства США взорвет регион
15:55
Иран: Ядерное оружие Израиля угрожает всему миру
15:54
Интервью. Все о Вадиме Казаченко
15:47
Иран: На переговорах в Астане возникли трудности
15:19
Саудовская коалиция атакует Йемен: убиты 8 женщин и ребенок
14:55
Ландвер и Малиновская встретились с одинокими солдатами
14:38
Минобороны: говорить с РФ с позиции силы бесперспективно
14:36
Экономический календарь: новости валютного рынка
14:23
Тело убитого в Малайзии Ким Чен Нама передадут КНДР
14:06
Путин: "Спецслужбы РФ и США должны сотрудничать"
14:05
Гистадрут объявил об окончании конфликта в El Al
14:03
Двух израильтян подозревают в убийстве в Болгарии
13:55
Глава Пентагона призвал НАТО "защищаться" от России
13:37
Асад: "Трамп ввел запрет не против сирийского народа"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus