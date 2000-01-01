16.02 16:27 MIGnews.com

Израильских туристов обвинили в попытке сжечь заповедник

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Высокопоставленная чилийская чиновница раскритиковала израильских туристов за неприемлемое поведение, приводя достаточно неприятную для граждан Еврейского государства статистику, согласно которой многие из жителей страны забывают, что являются "лицом" Израиля за границей.Как сообщила газета El Mercurio, в конце января охрана национального парка Торрес-дель-Пайне была вынуждена выдворить группу израильтян за пределы биосферного заповедника за то, что те решили устроить пикник и разожгли мангал в неположенном месте."Эти люди живут в хостелах, и отношение к ним не зависит от их происхождения. И хотя мы не можем запретить им вход, но будем выпроваживать их каждый раз, когда они будут вести себя агрессивно", - говорит управляющая Национальной лесной корпорацией Элизабет Муньос.По ее словам, с 2012 года с территории парка были выдворены 36 человек, из которых 23 были израильтянами."Эти трое тоже израильтяне. Похоже, они придерживаются культуры неподчинения и любят идти против правил", - сказала она в интервью местной радиостанции Tele13.Отмечается, что за создание пожароопасной ситуации трех израильских туристов оштрафовали на 1000 долларов. Но сами они утверждают, что и поведение самих властей можно назвать примерным."С нами обращались, как с убийцами. В мгновение ока мы превратились в израильтян, которые пытались сжечь лес", - один из туристов сказал Ynet.В чилийской еврейской организации "Комунидад Худия де Чили" осудили "атаку против природы", но высказывания Муньос назвали неприемлемыми и обвинили ее в поощрении расовой ненависти.