16.02 12:34 MIGnews.com

Дебош в самолете: харедим отказались сидеть с женщиной

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Пассажиры рейса авиакомпании easyJet, летевшего из Тель-Авива в Лондон 14 февраля стали свидетелями буйства харедим, отказавшихся сидеть рядом с женщинами.Около десятка харедим требовали, чтобы им предоставили другие места в самолете и не выполняли указания экипажа.Дебош начался до вылета, и продолжался во время полета.Десять харедим отказывались сидеть рядом с женщинами до тех пор , пока им не найдут такие места, где женщин нет. Одна женщина не выдержала и ушла со своего места - но харедим даже не поблагодарили ее.Харедим не переставая нажимали на кнопки вызова и не давали стюардессам покоя. они также блокировали проход. Один из харедим воткнул свой мобильник в гнездо USB на контрольной панели стюардов. Это привело к короткому замыканию и воспламенению на панели.Одна из стюардесс самолета сказала после завершения рейса: “Это был худший полет в моей жизни”.