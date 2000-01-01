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Саудовская коалиция атакует Йемен: убиты 8 женщин и ребенок | Фото: Thinkstock16.02 15:19   MIGnews.com

Саудовская коалиция атакует Йемен: убиты 8 женщин и ребенок

Боевые самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли авиаудар по дому, расположенному к северу от Йемена, где собрались провожавшие в последний путь скончавшуюся женщину, как сообщили местные жители. В результате авиаудара погибли 8 женщин и 1 ребенок, а также были ранены еще 10 человек.

Авиаудар попал в дом местного племенного вождя района Архаб, расположенного к северу от Саны в ночь на среду, 15 февраля, как сообщил местный житель Reuters.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией на данный момент никак не прокомментировал произошедшую трагедию.

В октябре альянс в основном арабских государств Персидского залива попал под волну серьезной критики после того, как нанес авиаудар по месту проведения похорон в Сане, в результате которого погибли 140 человек, согласно сообщению ООН.
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