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ЧП при вылете рейса Israir из аэропорта Бен-Гурион 16.02 11:02   MIGnews.com

ЧП при вылете рейса Israir из аэропорта Бен-Гурион

Самолет рейса 711 компании Israir, направлявшийся утром 16 февраля из аэропорта Бен-Гурион в Варну, резко остановился при разгоне перед вылетом.

К месту остановки самолета были вызваны пожарные команды и спасатели, а пассажиров эвакуировали.

Капитан воздушного судна объяснил, что отказал один из двигателей.

Самолет отбуксировали обратно к терминалу, в настоящий момент идет техническая проверка самолета. Предполагается, что рейс вылетит в Варну с опозданием на 8 часов, в 15:00.
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