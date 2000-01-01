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Страшные пожары в Новой Зеландии: более 1000 эвакуированых | Фото: Thinkstock16.02 10:57   MIGnews.com

Страшные пожары в Новой Зеландии: более 1000 эвакуированых

Более 1000 человек были эвакуированы из своих домов, а также было объявлено чрезвычайное положение в третьем по величине городе Новой Зеландии, Крайстчерче, в четверг, 16 февраля, так как лесной пожар угрожал распространиться на дома.

Пожар в районе Порт-Хиллз начался в начале этой недели, но быстро распространился за ночь на территории в более 1800 гектаров (4,447.9 акров), как сообщают спасатели.

Премьер-министр Билл Инглиш отменил все свои встречи, чтобы отправиться в Крайстчерч и следить за развитием событий.

"Ситуация остается очень серьезной", - сказал Дэвид Адамсон, контроллер гражданской обороны Крайстчерча. "Полиция и силы обороны проделали огромную работу в течение ночи по эвакуации, а также создали кордоны вокруг ключевых областей и патрулировали районы, которые были эвакуированы".

15 вертолетов и воздушных судов с неподвижным крылом, максимальное число, которое может безопасно находиться в воздухе в любое время, были направлены к месту пожаров на фоне прогнозов ветров, которые могут раздуть пламя.

Изменение направления ветра прогнозируется в конце недели, что позволит снизить температуру и влажность и может замедлить распространение огня, сообщают спасатели.

Пилот вертолета погиб во вторник, 14 февраля, после того, как развился во время борьбы с огнем.
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