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YouTube 16.02 14:23   MIGnews.com

Тело убитого в Малайзии Ким Чен Нама передадут КНДР

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди пообещал передать тело погибшего Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, посольству КНДР.

Как уточняет ТАСС, вице-премьер заявил, что тело умершего будет передано северокорейской стороне только после проведения всех обязательных процедур. Малазийские эксперты уже провели вскрытие тела Ким Чен Нама, но установить причины смерти пока не удалось.

Старший брат лидера КНДР скончался в понедельник 13 февраля, в Малайзии. В аэропорту Куала-Лумпура 45-летнему мужчине внезапно стало плохо, он скончался по дороге в больницу.

По версии следствия, Ким Чен Наму могли плеснуть в лицо токсичной жидкостью, ранить отравленными иглами, либо провести по лицу ядовитым тампоном. По подозрению в причастности в убийстве брата северокорейского лидера подозреваются две вьетнамские женщины. По одной из версий, вьетнамки являются секретными агентами. В настоящее время двух подозреваемых задержали.
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