Жуткая авария по дороге на праздник окончания курса офицеров
Дедушка и бабушка кадета офицерского курса ЦАХАЛа погибли в страшной аварии по дороге на тренировочную базу №1, где должны были принять участие в торжествах по случаю окончания курса внука.
За рулем автомобиля находилась дочь супружеской четы. На шоссе №40, между перекрестками Харухот и Мицпе-Рамон в их автомобиль врезалась машина с французскими туристами. Дедушка бабушка погибли на месте, дочь была тяжело ранена. В другой машине погиб турист, три женщины ранены.
В аварии также были замешаны еще две машины. Остатки врезавшихся друг в друга машин были разбросаны на большом расстоянии от места столкновения. раненных эвакуировали в госпиталь вертолетами.
По данным движения Ор Ярок, на данном участке каждый год гибнет минимум семь человек.