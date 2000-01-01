16.02 10:10 MIGnews.com

Жуткая авария по дороге на праздник окончания курса офицеров

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Дедушка и бабушка кадета офицерского курса ЦАХАЛа погибли в страшной аварии по дороге на тренировочную базу №1, где должны были принять участие в торжествах по случаю окончания курса внука.За рулем автомобиля находилась дочь супружеской четы. На шоссе №40, между перекрестками Харухот и Мицпе-Рамон в их автомобиль врезалась машина с французскими туристами. Дедушка бабушка погибли на месте, дочь была тяжело ранена. В другой машине погиб турист, три женщины ранены.В аварии также были замешаны еще две машины. Остатки врезавшихся друг в друга машин были разбросаны на большом расстоянии от места столкновения. раненных эвакуировали в госпиталь вертолетами.По данным движения Ор Ярок, на данном участке каждый год гибнет минимум семь человек.