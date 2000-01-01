16.01 09:55 MIGnews.com

В Индии мальчик покрылся "чешуей"

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В Индии десятилетний мальчик живет с редкой и неизлечимой болезнью - ламеллярным ихтиозом. Его кожа постоянно пересыхает, от чего та похожа на покров змеи.Мальчику приходится каждый час купаться и несколько раз в день увлажнять кожу кремами. Он не может нормально ходить.Отец ребенка работает на рисовых полях и не может позволить оплатить лечение своего сына."Мой сын страдал от этой болезни с детства, и от нее нет лекарств. У меня недостаточно денег, чтобы лечить его, и у меня разрывается сердце, когда он страдает от этой болезни каждый день", - поделился отец.