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В ФРГ экс-дипломата ЕС подозревают в шпионаже на КНР 16.01 10:42   MIGnews.com

В ФРГ экс-дипломата ЕС подозревают в шпионаже на КНР

Генеральный прокурор Германии Петер Франк расследует дело бывшего дипломата ЕС из Германии и двух сотрудников известной немецкой лоббистской компании по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

По данным следствия, двое подозреваемых оказали частную и деловую информацию китайскому министерству государственной безопасности. Третий подозреваемый вроде бы только согласился на это.

По поручению Федеральной прокуратуры сотрудники полиции провели обыск девяти объектов недвижимости в Берлине, Брюсселе, Баден-Вюртемберге и Баварии.

Если обвинения подтвердятся, это будет один из немногих случаев разоблачения китайских шпионов.

Как отмечается, в центре расследования находится бывший сотрудник Еврокомиссии, а позже дипломат Европейской службы внешних действий. В своей роли для ЕС он занимал руководящие должности в Брюсселе, позже он был послом ЕС в нескольких странах, пишет Politico.

Он завершил свою карьеру в ЕС в 2017 году и присоединился к лоббистской компании. По версии следствия, в том же году он начал сливать информацию китайскому старшему офицеру. Он также завербовал двух других подозреваемых. Один из них ездил в Китай для встречи со своим вероятным исполнительным директором. В прошлом лоббистская компания консультировала известные крупные немецкие компании.


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