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Крушение самолета МАУ: пять стран потребовали компенсацию | Фото:17.01 07:18   MIGnews.com

Крушение самолета МАУ: пять стран озвучили требования

Пять стран потребовали от Ирана компенсацию за крушение самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном.

В частности, в Лондоне состоялось совещание министров иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.

По итогам встречи было обнародовано совместное заявление, в котором страны потребовали о проведении "тщательного, независимого и прозрачного международного расследования" авиакатастрофы.

Представители вышеуказанных государств потребовали также выплатить компенсации. Сумму пока не озвучили.


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