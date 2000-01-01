17.01 07:18 MIGnews.com
Крушение самолета МАУ: пять стран озвучили требования
Пять стран потребовали от Ирана компенсацию за крушение самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном.
В частности, в Лондоне состоялось совещание министров иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.
По итогам встречи было обнародовано совместное заявление, в котором страны потребовали о проведении "тщательного, независимого и прозрачного международного расследования" авиакатастрофы.
Представители вышеуказанных государств потребовали также выплатить компенсации. Сумму пока не озвучили.
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