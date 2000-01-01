16.01 21:52 MIGnews.com

Видео: посетитель пиццерии в Эйлате жестоко избил кошку

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В среду, 15 января, посетитель закусочной "Пицца Тайарут" в Эйлате избил кошку.Активисты "Эйлат Энималс" опубликовали соответствующее видео с камеры наблюдения, из-за которого разгорелся скандал в сети.Кошка осторожно подошла к столу, за которым сидел молодой мужчина. Он ее подманил, после чего несколько раз пнул животное. После такого проявления жестокости посетитель спокойно сел за стол и продолжил трапезу.Полиция объявила этого человека в розыск. Кошка после избиения выжила. Ее доставили в тяжелом состоянии в ветеринарную клинику. Животное получило сильный удар по голове, а также перелом лапы. Насколько серьезными являются повреждения внутренних органов, пока неизвестно.16 января стало известно, что полиция арестовала подозреваемого. Его доставили в отделение на допрос.