Финская законодательница пыталась прорваться в Газу
Член парламента Финляндии арестован после попытки с другими активистами из Великобритании, Австрии и Дании прорваться через забор безопасности на границе с Газой.
Как сообщает JewishPress, задержанной оказалась депутат парламента Анна Контула.
Женщину и активистов арестовали в понедельник и отправили на допрос. Позже их освободили, лишив возможности въезда на юг Израиля.
Во вторник депутат "Левого альянса" рассказала финскому изданию Helsingin Sanomat, что планировала в составе международной группы единомышленников выразить протест против блокады Газы и торговли оружием между Финляндией и Израилем.
Контула заявила, что прорыв в Газу должен был привлечь внимание общественности к "бедственному положению палестинцев". По ее словам, правоохранители обращались с ней хорошо, однако пытались заставить подписать документ на иврите, в котором она признавала свою вину в нарушениях закона.
Всемирный еврейский конгресс осудил Контулу за "предвзятые нападки на Израиль" и "антисемитизм", призвав правительство Финляндии к ответным мерам. В свою очередь, МИД Израиля сообщил, что ожидает "от гостей Израиля, особенно от общественных избранников, уважения к законам".