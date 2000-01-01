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Финская законодательница пыталась прорваться в Газу | Фото:16.01 21:17   MIGnews.com

Финская законодательница пыталась прорваться в Газу

Член парламента Финляндии арестован после попытки с другими активистами из Великобритании, Австрии и Дании прорваться через забор безопасности на границе с Газой.

Как сообщает JewishPress, задержанной оказалась депутат парламента Анна Контула.

Женщину и активистов арестовали в понедельник и отправили на допрос. Позже их освободили, лишив возможности въезда на юг Израиля.

Во вторник депутат "Левого альянса" рассказала финскому изданию Helsingin Sanomat, что планировала в составе международной группы единомышленников выразить протест против блокады Газы и торговли оружием между Финляндией и Израилем.

Контула заявила, что прорыв в Газу должен был привлечь внимание общественности к "бедственному положению палестинцев". По ее словам, правоохранители обращались с ней хорошо, однако пытались заставить подписать документ на иврите, в котором она признавала свою вину в нарушениях закона.

Всемирный еврейский конгресс осудил Контулу за "предвзятые нападки на Израиль" и "антисемитизм", призвав правительство Финляндии к ответным мерам. В свою очередь, МИД Израиля сообщил, что ожидает "от гостей Израиля, особенно от общественных избранников, уважения к законам".


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