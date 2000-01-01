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В ФРГ согласовали отключение ТЭС на буром угле 17.01 08:12   MIGnews.com

В ФРГ согласовали отключение ТЭС на буром угле

Федеральное правительство Германии и премьер-министры земель Саксония-Ангальт, Бранденбург, Саксония и Северный Рейн - Вестфалия после длительных переговоров достигли в ночь на четверг договоренностей о плане отключения тепловых электростанций (ТЭС), работающих на буром угле.

График отключений, вероятно, станет известен после того, как операторы электростанций и представители концернов-разработчиков месторождений также дадут свое согласие по этому вопросу.

Правительство ФРГ под сильным давлением общественности 20 сентября 2019 года принял широкомасштабную программу сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа CO2, призванную обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя в Парижском соглашении по климату.

Важной составной частью программы стал план отказа от угля, что является самым неэкологичным ископаемым энергоносителем, пишет Reuters.

Дотации из федерального бюджета должны помочь регионам Германии полностью отказаться от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до конца 2038 года. Соответствующие земли в течение 20 лет будут ежегодно получать субсидии в размере 1,3 млрд евро. Дополнительные 700 млн евро будут переведены из Берлина в бюджеты федеральных земель в течение следующих 20 лет.


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