17.01 00:33 MIGnews.com

Нигерия: исламисты освободили 3 гуманитарных работников

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Исламисты освободили трех гуманитарных работников и других гражданских лиц на северо-востоке Нигерии, которые оставались в заложниках с конца декабря, сообщил представитель ООН в четверг, 16 января.Люди были похищены 22 декабря боевиками, которые притворились солдатами и остановили колонну коммерческих автомобилей, направлявшихся в город Майдугури, столицу штата Борно.Боевики-исламисты ведут мятеж на северо-востоке Нигерии, в котором погибли 36 000 человек с 2009 года и оставили 7,1 миллиона человек, нуждающихся в гуманитарной помощи. Основной силой террористов является группировка Боко Харам.