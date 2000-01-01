16.01 11:10 MIGnews.com

Помеха расследованию: утечки в деле иерусалимского культа

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Полицейское расследование религиозного культа в Иерусалиме было скомпрометировано утечками информации еще до начала арестов, сообщает репортер 13-го канала Йосси Эли.Десятки женщин и детей содержались в комплексе против их воли. Информация о предстоящем аресте раввина Аарона Рамати просочилась еще до операции, что привело к серьезному прекращению следственных действий по этому делу, позволив Рамати скрыть некоторых несовершеннолетних и предупредить своих людей.Полиция арестовала родственника-информатора, близкого к Рамати, но полиция в настоящее время сосредоточена на попытках установить источник утечки.Десять человек были арестованы в ходе рейда, в том числе 60-летний мужчина.Десять подозреваемых, арестованных в ходе рейда, были взяты под стражу по подозрению в содержании жертв в рабских условиях, жестоком обращении с детьми и сексуальном насилии.Вчера вечером суд распорядился освободить трех женщин, арестованных в рамках расследования. Адвокат Дотани Даниэли, представляющая одну из женщин, сказала: "В начале дела было ясно, что серьезные подозрения не имели под собой никаких оснований. Поведение полиции привело к серьезному и ненужному вреду частной жизни молодых женщин".