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В Петах-Тикве арестован подозреваемый в убийстве | Фото:16.01 10:29   MIGnews.com

В Петах-Тикве арестован подозреваемый в убийстве

В четверг, 16 января, в Петах-Тикве было обнаружено тело мужчины. Полиция подозревает убийство.

Полиция арестовала 50-летнего жителя центрального израильского города в связи со смертью 57-летнего мужчины, которого он, как подозревается, задушил. Первоначальное расследование показало, что подозреваемый, охранник в магазине электроники, пил с друзьями, включая жертву.

После того, как остальная часть группы уехала, очевидно, вспыхнула драка. Подозреваемый попросил жертву не ехать домой на своем велосипеде из-за алкогольного опьянения, согласно новостному сайту Ynet. Подозреваемый пытался привязать жертву к своему велосипеду, но в итоге задушил.


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