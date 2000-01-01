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На Западном берегу задержали 17 арабов | Фото: Thinkstock16.01 09:55   MIGnews.com

На Западном берегу задержали 17 арабов

В воскресенье, 15 января, в ходе ночных рейдов израильские силы безопасности задержали 17 арабов по разным обвинениям. Об этом говорится в заявлении сил безопасности.

По крайней мере, пять из арестованных, подозреваются в причастности к террористической деятельности и в проявлении жестокости, направленной против израильтян.

Кроме этого, были изъяты тысячи шекелей, которые были получены от членов террористических группировок.
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