16.01 09:55 MIGnews.com
На Западном берегу задержали 17 арабов
В воскресенье, 15 января, в ходе ночных рейдов израильские силы безопасности задержали 17 арабов по разным обвинениям. Об этом говорится в заявлении сил безопасности.
По крайней мере, пять из арестованных, подозреваются в причастности к террористической деятельности и в проявлении жестокости, направленной против израильтян.
Кроме этого, были изъяты тысячи шекелей, которые были получены от членов террористических группировок.
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