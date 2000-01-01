16.01 09:31 MIGnews.com

Стюардессу "в положении" уволили за съеденный бутерброд

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Британская компания EasyJet уволила 22-летнюю стюардессу Шеннон Глисон. Как сообщает Daily Mail, девушка была отстранена от работы за то, что съела сендвич с беконом, которым угостил ее менеджер.Как позже выяснилось, Глисон нарушила правила авиакомпании. Прежде чем брать бутерброд, нужно было попросить чек, который бы подтвердил факт покупки продукта. Работодатели оценили это как воровство в 4,5 фунта (такая стоимость съеденного сэндвича).Однако сама девушка, которая находится на 18 неделе беременности, не знала о таких "нюансах" на работе. Один из коллег, который стал свидетелем "сцены кражи бутерброда" и доложил руководству фирмы об инциденте.В итоге Шеннон Глисон и сотрудник, угостивший ее бутербродом были уволены. В свою очередь, девушка заявляет, что она не воровка. Она также намерена оспорить решение EasyJet в суде.