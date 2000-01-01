16.01 07:17 MIGnews.com
Самолет Turkish Airlines упал на деревню
В районе аэропорта Манас в Киргизстане разбился транспортный Boeing 747 компании Turkish Airlines.
Самолет упал на дома деревни Дача-Суу.
Работники служб спасения обнаружили тела четырех пилотов и 28 жителей деревни.
Самолет пытался приземлиться в аэропорту Манас в условиях сильного тумана.
В результате крушения самолета пострадали 15 зданий в деревне. Среди погибших - шесть детей.
Самолет должен был сделать остановку в Манас во время полета из Гонконга в Стамбул.
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