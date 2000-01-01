16.01 07:17 MIGnews.com

Самолет Turkish Airlines упал на деревню

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В районе аэропорта Манас в Киргизстане разбился транспортный Boeing 747 компании Turkish Airlines.Самолет упал на дома деревни Дача-Суу.Работники служб спасения обнаружили тела четырех пилотов и 28 жителей деревни.Самолет пытался приземлиться в аэропорту Манас в условиях сильного тумана.В результате крушения самолета пострадали 15 зданий в деревне. Среди погибших - шесть детей.Самолет должен был сделать остановку в Манас во время полета из Гонконга в Стамбул.