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Самолет Turkish Airlines упал на деревню 16.01 07:17   MIGnews.com

Самолет Turkish Airlines упал на деревню

В районе аэропорта Манас в Киргизстане разбился транспортный Boeing 747 компании Turkish Airlines.

Самолет упал на дома деревни Дача-Суу.

Работники служб спасения обнаружили тела четырех пилотов и 28 жителей деревни.

Самолет пытался приземлиться в аэропорту Манас в условиях сильного тумана.

В результате крушения самолета пострадали 15 зданий в деревне. Среди погибших - шесть детей.

Самолет должен был сделать остановку в Манас во время полета из Гонконга в Стамбул.
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