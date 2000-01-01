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Начальника Генштаба ЦАХАЛа прооперируют | Фото: Israel Defense Forces/Flickr16.01 19:13   MIGnews.com

Начальника Генштаба ЦАХАЛа прооперируют

В ближайшие дни начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Гади Айзенкота госпитализируют, что провести медицинскую операцию. Об этом сообщает газета "Гаарец", ссылаясь на заявление ЦАХАЛа.

Пока Айзенкот будет находится на больничной койке, его обязанности будет исполнять заместитель начальника Генштаба генерал-майор Яир Голан.

Ожидается, что вскоре после операции Айзенкот вернется к несению своей службы, так как, по словам, представителей армии, он чувствует себя нормально, а состояние его здоровья не повлияет на его график или производительность труда.

О типе операции, которую проведут командиру израильской армии, информации не приводится.
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