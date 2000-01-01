16.01 18:58 MIGnews.com

Над резиденцией аятоллы Хаменеи в Тегеране сбит беспилотник

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Иранские ПВО сбили над центральной, бесполетной, частью Тегерана гражданский дрон. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на военно-воздушные силы ИРИ, инцидент произошел в понедельник, 16 января.Отмечается, что в центре иранской столицы расположены государственные учреждения и резиденция Верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.По словам губернатора провинции Тегеран Исы Фархади, огонь был открыт по беспилотнику, как только он вошел в бесполетную зону в столице.Впрочем, оказалось, что сбитым беспилотником оказался квадрокоптер – такие как правило используют для киносъемки или съемки местности. Кто стоит за этой акцией, пока что неизвестно.