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Над резиденцией аятоллы Али Хаменеи сбит беспилотник | Фото: Thinkstock16.01 18:58   MIGnews.com

Над резиденцией аятоллы Хаменеи в Тегеране сбит беспилотник

Иранские ПВО сбили над центральной, бесполетной, частью Тегерана гражданский дрон. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на военно-воздушные силы ИРИ, инцидент произошел в понедельник, 16 января.

Отмечается, что в центре иранской столицы расположены государственные учреждения и резиденция Верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

По словам губернатора провинции Тегеран Исы Фархади, огонь был открыт по беспилотнику, как только он вошел в бесполетную зону в столице.

Впрочем, оказалось, что сбитым беспилотником оказался квадрокоптер – такие как правило используют для киносъемки или съемки местности. Кто стоит за этой акцией, пока что неизвестно.
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