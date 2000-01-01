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СМИ: Напавший на клуб в Стамбуле получил за теракт $150 тыс. 16.01 16:37   MIGnews.com

СМИ: Напавший на клуб в Стамбуле получил за теракт $150 тыс.

Турецкая полиция обнаружила $150 тыc. в квартире боевика ИГ узбекского происхождения Абдулгадира Машарипова, расстрелявшего 39 человек в новогоднюю ночь в клубе в Стамбуле, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии полиции, эти деньги террорист получил за исполнение теракта, однако не смог их забрать из своей квартиры в стамбульском пригороде Силиври из-за широкомасштабной операции полиции по его розыску. Как сообщает источник издания, Машарипов совершил преступление не по идейным соображениям, а из-за денег.

Сообщается также, что полиция выявила связь с террористом 20 ранее задержанных в Измире предполагаемых боевиков ИГ (запрещено в России), в том числе главаря местной ячейки группировки. Турецкие власти сотрудничают в ходе расследования этого преступления с правоохранительными органами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, России, Китая и Марокко.
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