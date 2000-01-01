17.01 05:26 MIGnews.com

В Польше нашли медальон, похожий на кулон Анны Франк

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Металлический медальон, принадлежавший, предположительно, подруге знаменитой еврейской девочки Анны Франк, найден в ходе раскопок на месте бывшего нацистского концлагеря Собибор в Польше.Эксперты израильского мемориального центра Яд Вашем говорят, что медальон принадлежал Каролине Кон, которая, как и Франк, родилась во Франкфурте в 1929 году.На треугольном кулоне изображены звезды Давида, а также выгравирована дата рождения и название города. Историки говорят, что у Анны Франк был аналогичный медальон.Кулон был обнаружен на том месте, где, как предположили ученые, узников лагеря заставляли раздеться и стригли перед отправкой в газовые камеры.Каролина Кон была депортирована в гетто в Минске в ноябре 1941 года. В сентябре 1943 года гетто было ликвидировано, и Кон могла оказаться среди двух тысяч его обитателей, которых отправили в Собибор."Трогательная история Каролины Кон символизирует общую участь евреев, убитых в концлагере. Очень важно рассказать эту историю, чтобы мы никогда ее не забыли", - считает археолог Йорам Наими, сообщает Би Би Си.