16.01 22:22 MIGnews.com

Пенсионер проснулся в гробу на собственных похоронах

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Достаточного курьезный и шокирующий инцидент произошел в китайской провинции Цзюньлянь. Во время похорон, 75-летний мужчина очнулся в собственном гробу на своих же похоронах.В ходе прощальной церемонии якобы умерший пенсионер внезапно проснулся, открыв крышку гроба и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?", - пишет издание Mirror.Семья по ошибке, чуть не похоронила своего родственника заживо. Сын "живого мертвеца" сообщил, что все подумали, что отец уже отошел в мир иной.Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — отметил сын пожилого мужчины.75-летнего пенсионера мигом вытащили из гроба. В настоящий момент он находится дома, но все еще очень слаб.